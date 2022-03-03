لبنان

السفارة الأميركية أعلنت استدراج عروض للحصول على عقد تأمين صحي لموظفيها

Lebanon 24
03-03-2022 | 03:31
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أعلنت السفارة الأميركية عبر حسابها على "تويتر" استدراج عروض للحصول على عقد تأمين صحي لموظفيها. للمزيد من المعلومات عن دفتر الشروط، زيارة الموقع التالي: https://go.usa.gov/xzbmz، ثم إدخال رقم المناقصة 19LE2022R0002 للحصول على المستندات.
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السفارة الاميركية

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