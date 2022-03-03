السفارة الأميركية أعلنت استدراج عروض للحصول على عقد تأمين صحي لموظفيها

أعلنت السفارة الأميركية عبر حسابها على "تويتر" استدراج عروض للحصول على عقد تأمين صحي لموظفيها. للمزيد من المعلومات عن دفتر الشروط، زيارة الموقع التالي: https://go.usa.gov/xzbmz، ثم إدخال رقم المناقصة 19LE2022R0002 للحصول على المستندات.