لبنان

عون التقى السفيرة الفرنسية.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
03-03-2022 | 03:36
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التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سفيرة فرنسا في لبنان السيدة ان غرييو وعرض معها الأوضاع العامة والعلاقات اللبنانية الفرنسية والتطورات العسكرية في اوكرانيا.
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