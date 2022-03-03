لبنان

كركي: مشروع ربط الصيدليات الكترونيا بالصندوق خطوة للأمام تعزز أعمال المكننة

Lebanon 24
03-03-2022 | 03:45
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عقد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي اجتماعا مع اللجنة المختصة لدراسة مشروع ربط للصيدليات الكترونيا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حضره المدير الإداري بالتكليف أسامة الزهيري، مديرة الاحصاء وتنظيم أساليب العمل بالتكليف زينب ضعون، رئيس المصلحة الإدارية عدنان فرحات والمستشارون الثلاثة لشؤون المكننة الدكتور محمود رمال، الدكتور أندريه غلام والدكتور علي عطايا، ورئيس الصيادلة في الصندوق الدكتور نزار صعب.
 
واتفق المجتمعون على "ضرورة عقد لقاء سريع الاسبوع المقبل مع الشركة التي تعرض على الصندوق عملية الربط الالكتروني ومع شركة IDS التي سبق لها أن طورت معظم البرامج العاملة في الصندوق للاتفاق على أبرز الاجراءات والخطوات اللوجستية والتكاليف المالية والمادية اللازمة لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ".
 
ورأى كركي ان "مشروع ربط الصيدليات الكترونيا بالصندوق خطوة للأمام تعزز أعمال المكننة"، مشددا على "ضرورة التحول الرقمي، وتعزيز المكننة في الصندوق لما فيه من انعكاسات ايجابية على مسار العمل، كذلك على المتعاملين مع الضمان، اضافة الى أهمية مواكبة الحداثة من خلال الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
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