لبنان

فريد هيكل الخازن ينفي لقاءه باسيل... هذا ما قاله

Lebanon 24
03-03-2022 | 03:54
A-
A+
Doc-P-925875-637819017487555865.jpg
Doc-P-925875-637819017487555865.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر المكتب الاعلامي للنائب فريد هيكل الخازن أن "بعض المرشحين للانتخابات وتواكبهم في ذلك بعض وسائل الاعلام، يحاولون التسويق لخبر عن لقاء بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والنائب فريد هيكل الخازن".
 
وأكد في بيان، أن "هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، ويندرج في اطار الحملة التي يقودها البعض منذ فترة على الخازن لغايات معروفة".
 
وشدد على أن "الموقف المعلن والثابت للنائب الخازن هو أنه على خصومة مع التيار والعهد، وهو الوحيد الذي لم يجاريه، حين كان من يروّج لهذه الاخبار اليوم، في أحضانه".
 
 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2022-03-03
04:32 | 2022-03-03
06:00 | 2022-03-03
05:59 | 2022-03-03
05:50 | 2022-03-03
06:46 | 2022-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website