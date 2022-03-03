فريد هيكل الخازن ينفي لقاءه باسيل... هذا ما قاله

ذكر المكتب الاعلامي للنائب فريد هيكل الخازن أن "بعض المرشحين للانتخابات وتواكبهم في ذلك بعض وسائل الاعلام، يحاولون التسويق لخبر عن لقاء بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والنائب فريد هيكل الخازن".وأكد في بيان، أن "هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، ويندرج في اطار الحملة التي يقودها البعض منذ فترة على الخازن لغايات معروفة".وشدد على أن "الموقف المعلن والثابت للنائب الخازن هو أنه على خصومة مع التيار والعهد، وهو الوحيد الذي لم يجاريه، حين كان من يروّج لهذه الاخبار اليوم، في أحضانه".