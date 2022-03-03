لبنان

إصابة عميد بحادث سير مروع... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-03-2022 | 04:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة العميد ه. أ. إبن بلدة عرمتى بحادث سير مروع، حيث تم نقله الى المستشفى للمعالجة.
 
 
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عرمتى

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