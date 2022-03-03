لبنان

المنخفض الجوي ينحسر غداً..هكذا سيكون طقس الايام المقبلة!

Lebanon 24
03-03-2022 | 04:16
A-
A+
Doc-P-925884-637819031149285043.jpg
Doc-P-925884-637819031149285043.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع ال1200 متر وما فوق فترة قبل الظهر، ويتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.
جاء في النشرة الاتي:
 
- الحال العامة: منخفض جوي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مصحوب بكتل هوائية باردة،أمطار غزيرة ورياح قوية حتى بعد ظهر يوم غد الجمعة حيث ينحسر تدريجيا.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13 و 22 درجة مئوية).
 
-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد بخاصة في المناطق الجنوبية، مما يستدعي التحذير من تشكل السيول، كما تنشط الرياح وتشتد سرعتها لتصل الى 90 كلم/س خصوصا في المناطق الشمالية، لذا نحذر من تساقط اللوحات الاعلانية. تبدأ الثلوج بالتساقط بدءا من ارتفاع 2000 متر ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس ال1300 متر ليلا.
 
الجمعة: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع ال1200 متر وما فوق فترة قبل الظهر، ويتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.
 
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
 
الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، ويتوقع هطول أمطار متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الداخلية والشمالية اعتبارا من الظهر.
 
- الحرارة على الساحل من 11 الى 16 درجة، فوق الجبال من 4 الى 11 درجة، في الداخل من 5 الى 11 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و 50 كلم/س، وتشتد أحيانا شمال البلاد لتقارب ال 85 كلم/س.
- الانقشاع: سيء اجمالا بسبب الضباب وغزارة الأمطار.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %
- حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.
- الضغط الجوي:758 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06,04
- ساعة غروب الشمس: 17,36
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2022-03-03
04:32 | 2022-03-03
06:00 | 2022-03-03
05:59 | 2022-03-03
05:50 | 2022-03-03
06:46 | 2022-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website