المنخفض الجوي ينحسر غداً..هكذا سيكون طقس الايام المقبلة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع ال1200 متر وما فوق فترة قبل الظهر، ويتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.جاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: منخفض جوي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مصحوب بكتل هوائية باردة،أمطار غزيرة ورياح قوية حتى بعد ظهر يوم غد الجمعة حيث ينحسر تدريجيا.(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13 و 22 درجة مئوية).-الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد بخاصة في المناطق الجنوبية، مما يستدعي التحذير من تشكل السيول، كما تنشط الرياح وتشتد سرعتها لتصل الى 90 كلم/س خصوصا في المناطق الشمالية، لذا نحذر من تساقط اللوحات الاعلانية. تبدأ الثلوج بالتساقط بدءا من ارتفاع 2000 متر ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس ال1300 متر ليلا.الجمعة: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع ال1200 متر وما فوق فترة قبل الظهر، ويتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، ويتوقع هطول أمطار متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الداخلية والشمالية اعتبارا من الظهر.- الحرارة على الساحل من 11 الى 16 درجة، فوق الجبال من 4 الى 11 درجة، في الداخل من 5 الى 11 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و 50 كلم/س، وتشتد أحيانا شمال البلاد لتقارب ال 85 كلم/س.- الانقشاع: سيء اجمالا بسبب الضباب وغزارة الأمطار.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %- حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.- الضغط الجوي:758 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 06,04- ساعة غروب الشمس: 17,36