لبنان

الرابطة المارونية: هل سقط رهان الحويك على العيش المشترك؟

Lebanon 24
03-03-2022 | 04:29
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 لفتت الرابطة المارونية، في بيان، الى انه "في سنة 1920 عندما طالبنا بدولة لبنان الكبير وضم الولايات العثمانية الأربع: طرابلس،  بيروت،  صيدا وقسم من ولاية الشام أي البقاع، راهن البطريرك الياس الحويك أمام كل اللبنانيين والعالم على أنه يمكن للحضارتين الإسلامية والمسيحية أن يؤسسا معا، دولة واحدة موحدة، أرضا وشعبا ومؤسسات، ذات سيادة وعيش مشترك، دولة تكون قدوة للعالم ومثالا يحتذى به، وليس مرتعا لصراع الحضارات والأديان".
 
وتساءلت الرابطة: "بعد تجرية دامت مئة عام وعام، يطرح السؤال، هل سقط الرهان، رهان ميثاق العيش المشترك، رهان الوطن الواحد بمعناه التاريخي الكياني الوجودي المميز في نوعيته، وطنا دائما نهائيا لجميع أبنائه بتعدديته الديموقراطية الخاصة؟".
 
وختم البيان: "حذار من سقوطه، لأن تداعيات سقوطه ستكون وخيمة، وستطال الجميع في لبنان وخارجه".
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