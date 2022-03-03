لبنان

عبود بحث ونقيب المهندسين في سبل تطوير العاصمة !

Lebanon 24
03-03-2022 | 04:37
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود استقبل في مكتبه في القصر البلدي نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين يرافقه وفدا من النقابة حيث بحثوا مع المحافظ عبود في سبل التشارك بين نقابة المهندسين وبلدية بيروت وكليات الهندسة في عدد من الجامعات من أجل وضع نظرة مستقبلية تهدف الى مساعدة البلدية في تطوير مدينة بيروت من الناحية الهندسية.
 
من جهة أخرى، وفي خطوة تهدف الى زيادة المساحات الخضراء في العاصمة بيروت، قام المحافظ عبود بمشاركة ضباط وعناصر من فوجي الإطفاء والحرس بزرع مئتي غرسة صنوبر داخل ميدان بارك بيروت، مؤكدا "أهمية الشجر في التوازن البيئي ومساعدته في مكافحة تلوث الهواء، بالإضافة الى الصورة الجميلة التي تضفيها أشجار الصنوبر وما تمثله من ذاكرة بيروت القديمة على مر السنين". 
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