ماهر ميقاتي يوضح دور areeba بتحصيل رسوم الـ PCR: نعتمد أعلى معايير الإمتثال والشفافية بما يتناسب مع القوانين

عقد السيد ماهر ميقاتي رئيس مجلس إدارة شركة areeba مؤتمرًا صحفياً لتوضيح دور الشركة في تحصيل رسوم الـ PCR عبر خدمة بوابة الدفع الالكتروني التي تقدمها الشركة لجانب وزارة الصحة العامة، وذلك يوم الخميس الواقع فيه 3 آذار 2022 في مبنى الشركة الرئيسي: بناية M1 شارع عمر الداعوق، بيروت.

وقد أكد ميقاتي خلال المؤتمر النقاط التالية التي من شأنها توضيح كل المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع للرأي العام:

أولاً: بعد اطلاق العمل ببوابة الدفع الالكترونية بتاريخ 7 كانون الثاني 2022، وعند أول استحقاق لاجراء التحاويل اللازمة تبين لشركة أريبا ان رقم الحساب الذي طلبت وزارة الصحة تحويل الاموال اليه، هو تابع "لجمعية عمّال". وبما انه ليس هناك اي علاقة تعاقدية بين شركة أريبا وجمعيّة عمّال ، تواصلنا مع وزارة الصحة لتحديد حساب خاص بالوزارة وذلك لأنّ شركة أريبا تقدّم الخدمة الى وزارة الصحّة العامّة وأيضاً لأنّه لا يجوز تسديد أموال عامّة الى حساب جمعيّة خاصّة ولو كان ذلك بناءً على طلب من وزارة الصحّة.

ثانياً: وبناءً على هذه المعطيات لقد تقدمت شركة "أريبا" بتاريخ 16 شباط 2022 بكتاب رسمي الى "ديوان المحاسبة" طلبت بموجبه تحديد الجهة التي ستسلمها الاموال المجباة (صورة مرفقة).

ثالثاً: وبما أن شركة "أريبا" لم تستلم لغاية اليوم اي جواب رسمي من "ديوان المحاسبة" من أجل تحديد رقم الحساب الذي يجب اعتماده وتحويل المبالغ اليه، ما زالت المبالغ في عهدة الشركة بانتظار الجواب.

رابعاً: لقد قامت شركة "أريبا" بإرسال كتاب جديد الى "ديوان المحاسبة" بتاريخ 2 آذار 2022 لتكرار طلب تزويدها برقم حساب الجهة التي يجب أن تتقاضى المبالغ المحصّلة من قبل شركة أريبا (صورة مرفقة).

وأضاف ميقاتي أن "شركة "اريبا" هي شركة رائدة في مجال الدفع الإلكتروني في لبنان والأردن والإمارات العربية المتحدة والعراق وقطر ومصر. وهي تعتمد أعلى معايير الإمتثال والشفافية بما يتناسب مع القوانين المحليّة و الدوليّة. ونحن نفتخر بأننا كلبنانيين استطعنا ان نبني شركة بمستوي أقليمي بل عالمي تعتمد على أهم انواع تكنولوجيا الدفع في العالم".