لبنان

مراد: دفعة أخرى من لبنانيي أوكرانيا تصل بيروت فجر غد!

Lebanon 24
03-03-2022 | 04:50
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أعلن رجل الاعمال اللبناني في رومانيا الدكتور محمد مراد في تصريح انه "بالتنسيق مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، ستغادر دفعة أخرى من لبنانيي اوكرانيا، بوخارست ليلا، لتصل الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الساعة 2,50 فجر يوم غد الجمعة، وقد تليها دفعات جديدة".
 
وأكد استمراره "في استقبال اللبنانيين الذين وصلوا من أوكرانيا أو سيصلون، واستضافتهم مجانا في فندق فينيسيا في بوخارست مع تذاكر سفر العودة"، وأشار الى انه "وضع السفارة اللبنانية والهيئة العليا للاغاثة في هذه الاجواء".
 
للاطلاع على أسماء العائدين فجر غد، البالغ عددهم 70 شخصا، الضغط للاطلاع على أسماء العائدين فجر غد، البالغ عددهم 70 شخصا، اضغط هنا:
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