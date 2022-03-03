لقاء بين حمية ودو ريكولفيس...هذا ما تم بحثه!

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في مكتبه في الوزارة، رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا دو ريكولفيس.وتناول اللقاء، متابعة الملفات التي كان قد بحثها الوزير حميه مع المسؤولين الفرنسيين أثناء زيارته الأخيرة لفرنسا، وخصوصا في ما يتعلق بمرفأ بيروت، وتحديدا لناحية إعداد الإطار القانوني الجديد له ولكل المرافىء اللبنانية ايضا، وانعكاس ذلك على انطلاق عملية إعادة إعماره. كما جرى عرض لكل ما يتعلق بتفعيل قطاع النقل في لبنان، وخصوصا لناحية أهمية إعداد دراسة للمخطط التوجيهي العام لخطة النقل المقترحة على كامل الأراضي اللبنانية.من جهته، عبر ريكولفيس للوزير حمي، عن "تقدير بلاده لكل ما تقوم به وزارة الأشغال العامة والنقل، وتحديدا في ما يتعلق بدورها الحيوي على صعيد إعادة تنشيط العجلة الإقتصادية في لبنان