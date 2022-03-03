لبنان

العتمة تسيطر على قصر العدل في طرابلس (صورة)

Lebanon 24
03-03-2022 | 05:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كلي عن مبنى قصر العدل في طرابلس، ما اجبر الموظفين على العمل وسط عتمة شاملة. 
 
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