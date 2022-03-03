في القبة... صاعقة رعدية تسبب أضرارا متعددة (صورة)



أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط صاعقة رعدية منذ قليل داخل ارض عشبية في منطقة القبة في طرابلس، ما أدى الى أضرار في الكهرباء واحتراق عدد من الادوات الكهربائية والإنارة التابعة لبعض المباني المحيطه لتعاونية قاديشا .