نقابة أصحاب المستشفيات ناشدت الضمان تجديد العمل بتسديد السلفات الشهرية

عقد مجلس إدارة نقابة أصحاب المستشفيات اجتماعا للبحث في توقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تسديد السلفات الشهرية منذ بدء هذا العام، وقال في بيان: "إن الاكثرية الساحقة من المستوردين يفرضون على المستشفيات تسديد فواتير الادوية والمستلزمات الطبية نقدا عند التسليم وهو شرط اصبح تعجيزي في ضوء نقص السيولة لدى المستشفيات. إن الوضع المالي السيىء الذي ترزح تحت عبئه المستشفيات من جراء عدم تسديد مستحقاتها لفترات طويلة لا يحتمل هذا العبء الاضافي الذي يلقى عليها من جراء وقف مدفوعات الضمان".وناشدت النقابة مجلس إدارة الضمان "اتخاذ القرار بتجديد العمل بتسديد السلفات الشهرية للمستشفيات في اجتماعهم يوم الجمعة المقبل وان يصار الى تطبيق هذا الامر في اسرع وقت بدءا من المبالغ المتوجبة عن شهري كانون الثاني وشباط لان المستشفيات وصلت الى وضع لا يمكنها فيه تأمين العلاجات للمرضى، ولا سيما مرضى غسل الكلى والامراض السرطانية".