لبنان

بري بمناسبة ذكرى إستشهاد قائدي المقاومة : هم أبداً ودائماً القيمة للحياة للأرض للتراب و للوقت

Lebanon 24
03-03-2022 | 05:32
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لمناسبة الذكرى السنوية لإستشهاد قائدي المقاومة محمد سعد وخليل جرادي و شهداء بلدة معركة قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: 
محمد سعد ...خليل جرادي ...شهداء بلدة معركة وكل الشهداء ...هم أبداً ودائماً القيمة للحياة للأرض للتراب و للوقت... هم المواسم القادمة والمساحة التي تقع عليها الشمس نوراً وناراً فصاروا وطناً ...كما في حياتهم وجهادهم وإستشهادهم ستبقى كلمة سر الإنتصار والقيامة "أمل" للوطن.
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