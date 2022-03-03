بري بمناسبة ذكرى إستشهاد قائدي المقاومة : هم أبداً ودائماً القيمة للحياة للأرض للتراب و للوقت

لمناسبة الذكرى السنوية لإستشهاد قائدي المقاومة محمد سعد وخليل جرادي و شهداء بلدة معركة قال رئيس مجلس النواب نبيه بري:

محمد سعد ...خليل جرادي ...شهداء بلدة معركة وكل الشهداء ...هم أبداً ودائماً القيمة للحياة للأرض للتراب و للوقت... هم المواسم القادمة والمساحة التي تقع عليها الشمس نوراً وناراً فصاروا وطناً ...كما في حياتهم وجهادهم وإستشهادهم ستبقى كلمة سر الإنتصار والقيامة "أمل" للوطن.