طالب المطارنة الموارنة الدولة اللبنانية بإجلاء الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا، وقالوا: "نصلّي من أجل إخماد النيران".

وأعرب المطارنة الموارنة خلال اجتماعهم الشهري عن حزنهم لفشل المحاولات السياسية والدبلوماسية من أجل تجنب الحرب بين روسيا وأوكرانيا. واعتبروا أنّ "ما تخلفه من ضحايا وخراب دليل على الاستسلام لمنطق النزاع والعنف".

ودعا المطارنة الموارنة "لتعزيز الأجواء السياسية والأمنية الكفيلة بإجراء الانتخابات على قواعد الحرية والديمقراطية". كذلك، دعوا المسؤولين إلى "عدم ربط الطموحات الانتخابية بالإضرار بالمالية العامة والتعيينات الإدارية من خلال تعزيز المصالح الخاصة والفئوية على حساب الخير العام".

وأضاف المطارنة الموارنة: "نترقب إقرار المجلس النيابي مشروع الموازنة العامة في المدى القريب ونرجو أن تأتي مناقشة بنوده بحيث تؤكد على الصالح العام وتأخذ في الاعتبار واقع البلاد وقدرة اللبنانيين على التحمّل".