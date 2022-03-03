سقوط عامود كهربائي في طرابلس (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط عامود انارة حديدي في احد شوارع مدينة طرابلس بسبب قوة وسرعة الرياح التي تشهدها المدينة.

وادى سقوط العامود الى اضرار متنقلة في واجهات المحلات الموجودة في المنطقة.