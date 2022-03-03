لبنان

المساعدة الاجتماعية للقطاع العام... اليكم هذا التعميم الجديد

Lebanon 24
03-03-2022 | 05:50
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صدر عن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميم متعلق بموضوع المساعدات الاجتماعية المؤقتة التي ستعطى للعاملين في القطاع العام، اليكم تفاصيله.
 
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