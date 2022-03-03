لبنان

عون يترأس جلسة لمجلس الوزراء غدا... ماذا على جدول أعمالها؟

Lebanon 24
03-03-2022 | 06:17
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يترأس رئيس الجمهورية ميشال عون في الثالثة بعد ظهر غد جلسة لمجلس الوزراء على جدول اعمالها تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية ودراسة "الميغاسنتر" إضافة الى بنود أخرى تتناول مواضيع مختلفة.
 
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عون

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