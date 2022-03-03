عون يترأس جلسة لمجلس الوزراء غدا... ماذا على جدول أعمالها؟

يترأس رئيس الجمهورية ميشال عون في الثالثة بعد ظهر غد جلسة لمجلس الوزراء على جدول اعمالها تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية ودراسة "الميغاسنتر" إضافة الى بنود أخرى تتناول مواضيع مختلفة.