بعد تداول مقاطع فيديو تظهر عناصر داعش في احدى المناطق... بيان توضيحي لقوى الامن وهذا ما جاء فيه

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنّه يتم التداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو تظهر رايات وعناصر داعش من النسوة والرجال يحملون أسلحة حربية ويتجولون في إحدى المناطق اللبنانية. وأوضحت أنّ هذه المقاطع تم التقاطها أثناء تمثيل مسلسل درامي.

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وكان "لبنان 24" أوضح أنّ المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تعود لتصوير عمل فني في منطقة برج حمود. لقراءة الخبر الرجاء الضغط