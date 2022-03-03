لبنان

بعد تداول مقاطع فيديو تظهر عناصر داعش في احدى المناطق... بيان توضيحي لقوى الامن وهذا ما جاء فيه

Lebanon 24
03-03-2022 | 07:28
A-
A+
Doc-P-925989-637819150011874247.jpg
Doc-P-925989-637819150011874247.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنّه يتم التداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو تظهر رايات وعناصر داعش من النسوة والرجال يحملون أسلحة حربية ويتجولون في إحدى المناطق اللبنانية. وأوضحت أنّ هذه المقاطع تم التقاطها أثناء تمثيل مسلسل درامي.
 
وكان "لبنان 24" أوضح أنّ المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تعود لتصوير عمل فني في منطقة برج حمود. لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2022-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2022-03-03
06:00 | 2022-03-03
08:13 | 2022-03-03
05:59 | 2022-03-03
05:50 | 2022-03-03
09:47 | 2022-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website