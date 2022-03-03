كلودين عون: المرأة لاعب أساسي في تقرير مستقبل لبنان

شاركت كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون في ورشة عمل حول "تطبيق مبادئ القرارات الأممية حول المرأة والسلام والأمن" في قضاء عاليه، بدعوة من "حركة السلام الدائم" بالتعاون مع "الشبكة العالمية للنساء بناة السلام".وألقت كلودين عون كلمة افتتاحية، فقالت: "قرار مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن كان القرار الاول من ضمن سلسلة قرارات لحقته ربطت ديمومة السلام والأمن بمشاركة المرأة في المفاوضات ووضع اتفاقات السلام. وعليه فقد قامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بتنسيق وضع خطة عمل وطنية إنفاذا للقرار 1325 وافق عليها مجلس الوزراء في العام 2019. والهيئة اليوم مؤتمنة على تنفيذ الخطة وتطوير محاورها بالتعاون مع جميع الوزارات المختصة والهيئات الأهلية والمدنية والمنظمات الدولية".اضافت: "تتضمن الهيكلية الادارية لتنسيق تنفيذ الخطة الوطنية لجنة تنسيقية وطنية تتألف من مدراء عامين وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ويتفرع منها لجان تنسيقية وطنية متخصصة تنبثق عنها مجموعات عمل تعنى بتنفيذ تدخلات محددة في إطار الأولويات الاستراتيجية للخطة، وهي خمس: المشاركة في صنع القرار على كل المستويات وأعني بذلك المستوى المحلي عبر الانتخابات البلدية والاختيارية كما الانتخابات النيابية و التمثيل الوزاري، ومنع نشوب النزاعات والصراعات، ووقاية وحماية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وأعمال الاغاثة والانعاش في حالات الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، والاستنهاض القانوني عبر اعتماد قوانين عصرية تحد من التمييز ضد الفتيات والنساء".وتابعت: "أننا في الهيئة نصر على تنفيذ جميع البنود الواردة في الخطة الوطنية ولهذه الغاية، فإننا نتابع يوميا مع جميع الشركاء التقدم المحرز ونعمل على تذليل العقبات التي كثرت في المرحلة الماضية بسبب الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان. ونحن مقدمون على انتخابات نيابية، كنت أقرأ أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية وقد لاحظت أن عدد الناخبين الاناث في عاليه أكبر من عدد الذكور. يعني ذلك أن المرأة هي لاعب أساسي في تقرير مستقبل لبنان وأنا مؤمنة بأنها سوف تقوم بدورها الوطني، ليس فقط بالاقتراع إنما بالمشاركة في القرار السياسي والتشريعي فيعود لبنان كما عرفه العالم بلد انفتاح وتقدم وريادة".وختمت: "من هنا أهنىء حركة السلام الدائم والشبكة العالمية للنساء بناة السلام على الجهود المبذولة في إطار تعريف المجتمع على أهمية ومضمون القرار 1325 في بناء السلام، ويبقى هاجسنا الأساس في أن يبقى وطننا سالما آمنا بفضل وعي بناته وأبنائه والتصاقهم بمبادىء الحريات وحقوق الانسان واحترام الاختلاف والتنوع".