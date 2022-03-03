17
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
كلودين عون: المرأة لاعب أساسي في تقرير مستقبل لبنان
Lebanon 24
03-03-2022
|
07:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون في ورشة عمل حول "تطبيق مبادئ القرارات الأممية حول المرأة والسلام والأمن" في قضاء عاليه، بدعوة من "حركة السلام الدائم" بالتعاون مع "الشبكة العالمية للنساء بناة السلام".
وألقت كلودين عون كلمة افتتاحية، فقالت: "قرار مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن كان القرار الاول من ضمن سلسلة قرارات لحقته ربطت ديمومة السلام والأمن بمشاركة المرأة في المفاوضات ووضع اتفاقات السلام. وعليه فقد قامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بتنسيق وضع خطة عمل وطنية إنفاذا للقرار 1325 وافق عليها مجلس الوزراء في العام 2019. والهيئة اليوم مؤتمنة على تنفيذ الخطة وتطوير محاورها بالتعاون مع جميع الوزارات المختصة والهيئات الأهلية والمدنية والمنظمات الدولية".
اضافت: "تتضمن الهيكلية الادارية لتنسيق تنفيذ الخطة الوطنية لجنة تنسيقية وطنية تتألف من مدراء عامين وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ويتفرع منها لجان تنسيقية وطنية متخصصة تنبثق عنها مجموعات عمل تعنى بتنفيذ تدخلات محددة في إطار الأولويات الاستراتيجية للخطة، وهي خمس: المشاركة في صنع القرار على كل المستويات وأعني بذلك المستوى المحلي عبر الانتخابات البلدية والاختيارية كما الانتخابات النيابية و التمثيل الوزاري، ومنع نشوب النزاعات والصراعات، ووقاية وحماية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وأعمال الاغاثة والانعاش في حالات الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، والاستنهاض القانوني عبر اعتماد قوانين عصرية تحد من التمييز ضد الفتيات والنساء".
وتابعت: "أننا في الهيئة نصر على تنفيذ جميع البنود الواردة في الخطة الوطنية ولهذه الغاية، فإننا نتابع يوميا مع جميع الشركاء التقدم المحرز ونعمل على تذليل العقبات التي كثرت في المرحلة الماضية بسبب الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان. ونحن مقدمون على انتخابات نيابية، كنت أقرأ أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية وقد لاحظت أن عدد الناخبين الاناث في عاليه أكبر من عدد الذكور. يعني ذلك أن المرأة هي لاعب أساسي في تقرير مستقبل لبنان وأنا مؤمنة بأنها سوف تقوم بدورها الوطني، ليس فقط بالاقتراع إنما بالمشاركة في القرار السياسي والتشريعي فيعود لبنان كما عرفه العالم بلد انفتاح وتقدم وريادة".
وختمت: "من هنا أهنىء حركة السلام الدائم والشبكة العالمية للنساء بناة السلام على الجهود المبذولة في إطار تعريف المجتمع على أهمية ومضمون القرار 1325 في بناء السلام، ويبقى هاجسنا الأساس في أن يبقى وطننا سالما آمنا بفضل وعي بناته وأبنائه والتصاقهم بمبادىء الحريات وحقوق الانسان واحترام الاختلاف والتنوع".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
معلومة جديدة عن "دولارات التشريج".. هذا ما كشفه وزير الاتصالات
Lebanon 24
معلومة جديدة عن "دولارات التشريج".. هذا ما كشفه وزير الاتصالات
11:53 | 2022-03-02
02/03/2022 11:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أنجي خوري تتخطى المحظور.. ظهرت عارية والجمهور يهاجمها (صور)
Lebanon 24
أنجي خوري تتخطى المحظور.. ظهرت عارية والجمهور يهاجمها (صور)
03:00 | 2022-03-03
03/03/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من صواريخ دقيقة إلى "تكتيكات مروعة... تطور الهجوم الروسي على أوكرانيا!
Lebanon 24
من صواريخ دقيقة إلى "تكتيكات مروعة... تطور الهجوم الروسي على أوكرانيا!
12:00 | 2022-03-02
02/03/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه قنبلة نووية.. انفجار هائل ضرب كييف وفيديو يوثق اللحظة
Lebanon 24
يشبه قنبلة نووية.. انفجار هائل ضرب كييف وفيديو يوثق اللحظة
03:22 | 2022-03-03
03/03/2022 03:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة ولـ 24 ساعة.. أمطار غزيرة وثلوج وتحذير من هذا الأمر
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة ولـ 24 ساعة.. أمطار غزيرة وثلوج وتحذير من هذا الأمر
01:33 | 2022-03-03
03/03/2022 01:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:30 | 2022-03-03
ميقاتي في افتتاح معرض الكتاب العربي: بيروت ستنهض من جديد وستستعيد دورها
06:00 | 2022-03-03
"حزب الله" يعلن مرشحيه... تعديلات لا تُذكَر ورهان على التحالفات
08:13 | 2022-03-03
بعد احتكار الطحين... تنبيه من وزارة الاقتصاد للتجار
05:59 | 2022-03-03
مسلحون يحملون أعلام داعش في هذه المنطقة... ما القصة؟ (فيديو)
05:50 | 2022-03-03
المساعدة الاجتماعية للقطاع العام... اليكم هذا التعميم الجديد
09:47 | 2022-03-03
وزارة الصحة أعلنت إقفال المركز الإماراتي لاستقبال مرضى كورونا
فيديو
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... "Xiaomi" تطرح "Poco X4 Pro 5G" الجديد بسعر منافس جداً (فيديو)
Lebanon 24
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... "Xiaomi" تطرح "Poco X4 Pro 5G" الجديد بسعر منافس جداً (فيديو)
14:00 | 2022-03-02
03/03/2022 16:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تعلن عن مركبة قوية ومتطورة للطرق الوعرة... تعرفوا إلى "Everest" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تعلن عن مركبة قوية ومتطورة للطرق الوعرة... تعرفوا إلى "Everest" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-02
03/03/2022 16:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية تنهار بالبكاء أثناء زيارتها لمستشفى سرطان الثدي (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية تنهار بالبكاء أثناء زيارتها لمستشفى سرطان الثدي (فيديو)
08:00 | 2022-03-02
03/03/2022 16:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact