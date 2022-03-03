أضرار متنقلة بسبب سرعة الرياح (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن استمرار الأضرار التي تسببتها سرعة الرياح في مختلف المناطق اللبنانية، ففي سهل عكار أدت الرياح الشديدة الى سقوط شجرة كبيرة على طريق عام كفركلي وعرقا.



كما أفادت عن تعرض فان لنقل الركاب في بلدة كوشا العكارية، الى اضرار جسيمة جراء سقوط لوح حديدي عليه.