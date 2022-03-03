بعد احتكار الطحين... تنبيه من وزارة الاقتصاد للتجار

بناءً على توجيهات وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، واستكمالًا لجهود الوزارة في مكافحة الاحتكار والتلاعب بالاسعار، وخاصةً في ظل الازمة الراهنة، قامت الاجهزة الامنية المعنية، باشارة من مديرية الحبوب والشمندر السكري، بمداهمة عدد من مستودعات تجار الطحين.

بنتيجة التحقيقات، تبين وجود احتكار لمادة الطحين وعدم التزام التسعيرات الصادرة عن الوزارة.

استناداً الى هذه المعطيات، بادرت مديرية الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد الى شطب التجار المحتكرين من لائحة تجار الطحين المعتمدين لديها.

تنبه وزارة الاقتصاد والتجارة انها لن تتهاون في ظل هذه المرحلة الدقيقية والظروف الطارئة، وان كل مخالف سيلاحق وسيتخذ المجرى القانوني إلى أقصى حدوده.