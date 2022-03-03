لبنان

كاريتاس تطلق حملتها السنوية

Lebanon 24
03-03-2022 | 08:50
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تطلق مؤسسة كاريتاس-لبنان، "حملة  المشاركة" السنوية  لعام  2022 وذلك خلال القداس الالهي يوم الأحد المقبل 6 أذار 2022 في كنيسة القيامة في الصرح البطريركي.
 
 
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