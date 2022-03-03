لبنان

تسطير محاضر ضبط بحق مؤسسات غذائية وملاحم في بيروت (صور)

Lebanon 24
03-03-2022 | 08:52
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، انه بناءً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود وفي إطار الرقابة الدورية وعمليات الكشف التي تقوم بها بلدية بيروت على القطاعات الغذائية في العاصمة لاسيما لناحية استيفاء شروط النظافة العامة وضمان جودة وسلامة الغذاء وضبط المواد الفاسدة التي تصنّع وتخزّن في عدد من المؤسسات الغذائية و الملاحم في مدينة بيروت.

نفذ مراقبو مصالح الصحة العامة والمسالخ والمؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت وقوة من مخابرات الجيش وأمن الدولة جولات فجائية على عدد من المؤسسات الغذائية والملاحم في مدينة بيروت للتأكد من عدم وجود مواد فاسدة أو لا تستوفي شروط النظافة والسلامة الغذائية، و خلال الجولة تبين أن هنالك عمليات وأساليب غش يتم اتباعها من قبل تلك المؤسسات والملاحم في عملية بيع اللحوم وعدم الالتزام بشروط النظافة العامة مما يؤثر على جودة الغذاء، إزاء ذلك تم تسطير محاضر ضبط بحق بعض المخالفين بالاضافة الى توجيه إنذارات خطية بحق البعض الآخر.

على أن تستمر تلك الجولات الفجائية لتشمل كافة مناطق العاصمة من أجل التأكد من تطبيق شروط النظافة العامة لضمان جودة وسلامة الغذاء حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين في مدينة بيروت.
 
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