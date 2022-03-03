عملية سرقة باءت بالفشل (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن محاولة مجموعة من المجهولين سرقة محوّل كهربائي بعدما تمكنوا من إنزاله عن العامود المخصص له والعائد الى مدرسة "المجدل" في منطقة المجدل في وادي خالد.

وبعد فشل محاولتهم فروا سريعا الى مكان مجهول.