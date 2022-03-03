لبنان

عملية سرقة باءت بالفشل (صور)

Lebanon 24
03-03-2022 | 09:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن محاولة مجموعة من المجهولين سرقة محوّل كهربائي بعدما تمكنوا من إنزاله عن العامود المخصص له والعائد الى مدرسة "المجدل" في منطقة المجدل في وادي خالد.
 
وبعد فشل محاولتهم فروا سريعا الى مكان مجهول.
 
 
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