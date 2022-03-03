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لبنان
عون اطلع من الشامي على مسار المفاوضات مع صندوق النقد
Lebanon 24
03-03-2022
|
09:30
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اطلع رئيس الجمهورية ميشال عون من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي على مسار المفاوضات مع صندوق النقد.
وقال الشامي بعد اللقاء إنّ "الحاجة ملحة الى ورشة عمل حكومية وبرلمانية لتنفيذ بعض الإصلاحات الضرورية للوصول الى اتفاق مع الصندوق".
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صندوق النقد
عون
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