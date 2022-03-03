لبنان

إعتماد مرفأ طرابلس كمركز لإعادة شحن البضائع إلى موانئ البحر الأسود

Lebanon 24
03-03-2022 | 09:51
A-
A+
Doc-P-926047-637819231084149320.jpg
Doc-P-926047-637819231084149320.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 كشف رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن في بيان، عن تراكم أعداد السفن في منطقة البحر الأسود نتيجة الأعمال الحربية بين روسيا وأكرانيا وعدم تمكن سفن عديدة من إلإبحار في بحر أزوف أو الرسو والإبحار من كافة الموانئ الأوكرانية".
 
أضاف اليمن:" إضطراريا، بدأت بعض شركات الملاحة بتفريغ بضائع الحاويات برسم أوكرانيا في مرافئ خارجية متعددة، وسيكون مرفأ طرابلس في شمال لبنان ضمنا بالنسبة للبضائع المنقولة على الخطوط الملاحية المباشرة بين الصين والشرق الأقصى عبر قناة السويس الى شرق المتوسط وصولا الى موانئ البحر الأسود".
 
وأشار اليمن إلى أن "معدلات إيجار السفن إرتفعت كثيرا عبر السنوات الثلاث المنصرمة وبالتالي أجور الشحن"، مؤكدا إنه "مع تواصل إرتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية نتيجة الأزمة في أوكرانيا، سيكون متوقعا إرتفاع أجور الشحن الى مستويات جديدة عالميا في العام الحالي 2022 في ظل طلب متنامي على السفن ونقل البضائع بحرا".
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2022-03-03
06:00 | 2022-03-03
08:13 | 2022-03-03
05:59 | 2022-03-03
05:50 | 2022-03-03
12:34 | 2022-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website