لبنان

نصار بعد لقائه الرئيس برّي: نريد إنتخابات نزيهة وشفافة وموضوع الميغاسنتر أمر أساسي

Lebanon 24
03-03-2022 | 09:54
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زار وزيرا الشباب والرياضة جورج كلاس والسياحة المهندس وليد نصّار رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وعرضا معه الأرضاع العامّة وشؤوناً متعلقة بالوزارتين.
وقال نصّار بعد الزيارة: "تشرفت اليوم مع معالي وزير الشباب والرياضة بزيارة دولة الرئيس نبيه بري وهي الزيارة الاولى بعد تعيني وزيراً، وشكرته باسمي وباسم عائلتي على مواساته لنا في فقدان والدي، وتكلمنا بمواضيع سياحية بشكل عام وجنوبية بشكل خاص ووضعته باجواء المشاريع التي نقوم بها في وزارة السياحة بخاصة في موضوع السياحة الدينية".
وأضاف: "كما تطرقنا لمواضيع وطنية وجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، وكنت أود أن أقف على رأي دولة الرئيس في موضوع "الميغاسنتر"، وإن شاء الله غدا في جلسة مجلس الوزراء أقدم رأيي، لأنني شخصياً في موضوع "الميغاسنتر" وبعيدا من رأي البعض الذي يقول انه موضوع قد يعرقل أو يؤخر العملية الإنتخابية، وهذا ما لا نقبل به، لكن ايضا نريد إنتخابات نزيهة وشفافة وموضوع "الميغاسنتر" أمر أساسي، والتقرير الذي أعده وزير الداخلية مشكورا وضعنا عليه ملاحظاتنا، وهناك أمور يمكن ترتيبها بأقل كلفة وبطريقة عملية للناخب بحيث يستطيع الإقتراع بمكان سكنه وهذا يسهل ولا يصعب". 

وفي ختام اللقاء، أهدى الرئيس برّي الوزير نصّار كتاباً بعنوان: "على خطى يسوع المسيح في فينيقيا / لبنان".
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