15
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بوشكيان في مؤتمر نظام الأفضليات المعمم: ننتظر ان تصبح اميركا سوقا رئيسية للصادرات اللبنانية
Lebanon 24
03-03-2022
|
10:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظمت وزارة الصناعة وسفارة لبنان في واشنطن مؤتمرا افتراضا عن آخر التطورات المتعلقة بنظام الافضليات المعمم (GSP) الذي يعفي عددا كبيرا من الصادرات اللبنانية الى الولايات المتحدة الأميركية من الرسوم الجمركية.
ونظم المؤتمر بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في الإدارة الأميركية (USTR) وجمعية الصناعيين اللبنانيين. وهدف الى "زيادة التعاون التجاري بين لبنان والولايات المتحدة وتوعية الصناعيين اللبنانيين على طريقة الافادة من الإعفاءات الجمركية، إضافة الى الاطلاع على شروط النسخة الجديدة التي هي قيد الإقرار في الكونغرس".
وألقى وزير الصناعة جورج بوشكيان كلمة جاء فيها: "لبنان في وضع صعب ، بعدما واجه أزمات متعددة غير مسبوقة مدى العامين الماضيين. تتفاوض الحكومة حاليا مع صندوق النقد الدولي في شأن برنامج تعاف، وهناك إجماع واسع النطاق على أن الاقتصاد يجب أن يتحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجا، بحيث يصبح النمو الاقتصادي مدفوعا بالصادرات. نعمل حاليا على دعم المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. وستتبع ذلك خطوات تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة. وعلى رغم أن لبنان ليس لديه اتفاق تجارة حرة ولا معاهدة استثمار ثنائية مع الولايات المتحدة، إلا أنه ينتظر منها أن تصبح سوقا رئيسية محتملة للمنتجات اللبنانية".
فرانشسكي
ثم كانت كلمة لمديرة الشرق الأوسط في مكتب التمثيل التجاري في الإدارة الأميركية سونيا فرانشسكي (Sonia Franceski) اشارت فيها الى "أهمية التبادل التجاري بين البلدين والنمو الملحوظ لصادرات لبنان الى الولايات المتحدة في الاعوام الاخيرة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
لبنان
إقتصاد
تابع
الأكثر قراءة
أنجي خوري تتخطى المحظور.. ظهرت عارية والجمهور يهاجمها (صور)
Lebanon 24
أنجي خوري تتخطى المحظور.. ظهرت عارية والجمهور يهاجمها (صور)
03:00 | 2022-03-03
03/03/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة ولـ 24 ساعة.. أمطار غزيرة وثلوج وتحذير من هذا الأمر
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة ولـ 24 ساعة.. أمطار غزيرة وثلوج وتحذير من هذا الأمر
01:33 | 2022-03-03
03/03/2022 01:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه قنبلة نووية.. انفجار هائل ضرب كييف وفيديو يوثق اللحظة
Lebanon 24
يشبه قنبلة نووية.. انفجار هائل ضرب كييف وفيديو يوثق اللحظة
03:22 | 2022-03-03
03/03/2022 03:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون يحملون أعلام داعش في هذه المنطقة... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مسلحون يحملون أعلام داعش في هذه المنطقة... ما القصة؟ (فيديو)
05:59 | 2022-03-03
03/03/2022 05:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور عارض جديد لكوفيد-19 طويل الأمد.. ما هو؟
Lebanon 24
ظهور عارض جديد لكوفيد-19 طويل الأمد.. ما هو؟
04:30 | 2022-03-03
03/03/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:30 | 2022-03-03
ميقاتي في افتتاح معرض الكتاب العربي: بيروت ستنهض من جديد وستستعيد دورها
06:00 | 2022-03-03
"حزب الله" يعلن مرشحيه... تعديلات لا تُذكَر ورهان على التحالفات
08:13 | 2022-03-03
بعد احتكار الطحين... تنبيه من وزارة الاقتصاد للتجار
05:59 | 2022-03-03
مسلحون يحملون أعلام داعش في هذه المنطقة... ما القصة؟ (فيديو)
05:50 | 2022-03-03
المساعدة الاجتماعية للقطاع العام... اليكم هذا التعميم الجديد
12:34 | 2022-03-03
صاعقة رعدية تتسبب بسقوط مئذنة مسجد في عكار
فيديو
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... "Xiaomi" تطرح "Poco X4 Pro 5G" الجديد بسعر منافس جداً (فيديو)
Lebanon 24
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... "Xiaomi" تطرح "Poco X4 Pro 5G" الجديد بسعر منافس جداً (فيديو)
14:00 | 2022-03-02
03/03/2022 19:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تعلن عن مركبة قوية ومتطورة للطرق الوعرة... تعرفوا إلى "Everest" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تعلن عن مركبة قوية ومتطورة للطرق الوعرة... تعرفوا إلى "Everest" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-02
03/03/2022 19:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية تنهار بالبكاء أثناء زيارتها لمستشفى سرطان الثدي (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية تنهار بالبكاء أثناء زيارتها لمستشفى سرطان الثدي (فيديو)
08:00 | 2022-03-02
03/03/2022 19:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact