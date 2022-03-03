بوشكيان في مؤتمر نظام الأفضليات المعمم: ننتظر ان تصبح اميركا سوقا رئيسية للصادرات اللبنانية

نظمت وزارة الصناعة وسفارة لبنان في واشنطن مؤتمرا افتراضا عن آخر التطورات المتعلقة بنظام الافضليات المعمم (GSP) الذي يعفي عددا كبيرا من الصادرات اللبنانية الى الولايات المتحدة الأميركية من الرسوم الجمركية.ونظم المؤتمر بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في الإدارة الأميركية (USTR) وجمعية الصناعيين اللبنانيين. وهدف الى "زيادة التعاون التجاري بين لبنان والولايات المتحدة وتوعية الصناعيين اللبنانيين على طريقة الافادة من الإعفاءات الجمركية، إضافة الى الاطلاع على شروط النسخة الجديدة التي هي قيد الإقرار في الكونغرس".وألقى وزير الصناعة جورج بوشكيان كلمة جاء فيها: "لبنان في وضع صعب ، بعدما واجه أزمات متعددة غير مسبوقة مدى العامين الماضيين. تتفاوض الحكومة حاليا مع صندوق النقد الدولي في شأن برنامج تعاف، وهناك إجماع واسع النطاق على أن الاقتصاد يجب أن يتحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجا، بحيث يصبح النمو الاقتصادي مدفوعا بالصادرات. نعمل حاليا على دعم المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. وستتبع ذلك خطوات تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة. وعلى رغم أن لبنان ليس لديه اتفاق تجارة حرة ولا معاهدة استثمار ثنائية مع الولايات المتحدة، إلا أنه ينتظر منها أن تصبح سوقا رئيسية محتملة للمنتجات اللبنانية".فرانشسكيثم كانت كلمة لمديرة الشرق الأوسط في مكتب التمثيل التجاري في الإدارة الأميركية سونيا فرانشسكي (Sonia Franceski) اشارت فيها الى "أهمية التبادل التجاري بين البلدين والنمو الملحوظ لصادرات لبنان الى الولايات المتحدة في الاعوام الاخيرة".