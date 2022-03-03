لبنان

من اوكرانيا الى رومانيا.. 128 لبنانيا يصلون غدا الى بيروت

Lebanon 24
03-03-2022 | 10:26
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 أعلن الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير في بيان، "وصول 58 شخصا من لبنانيي أوكرانيا فجر غد الجمعة إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، آتين من رومانيا، بعد أن قامت السفارة اللبنانية هناك بتسهيل أمورهم، بالتنسيق مع الهيئة"، وقال: "إن هؤلاء غير الـ70 شخصا الذين سسيصلون على الطائرة نفسها على نفقة أحد رجال الاعمال اللبنانيين في رومانيا، الذي قام ويقوم مشكورا بمبادرته".
 
أضاف: "إن مجموع اللبنانيين العائدين فجرا على الطائرة نفسها يبلغ 128 شخصا، والهيئة كانت أمنت سابقا خروج دفعة من رومانيا وصلت أخيرا إلى لبنان".
 
وتحدث عن "دفعة جديدة سيتم إحضارها قريبا من بولندا، فور انتهاء التسهيلات لعودتهم".
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