كسبار تفقد محكمة شحيم: نزور المناطق ونحاول تعزيز المحاكم وغرف النقابة

تفقد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، على رأس وفد من المحامين وأعضاء مجلس النقابة، محكمة شحيم المنفردة والغرفة المخصصة لنقابة المحامين، بدعوة من أمين سر النقابة سعد الدين الخطيب.وكان في استقبال النقيب كسبار والوفد المرافق عدد من المحامين ومفوض نقابة المحامين لدى محكمة شحيم المنفردة المحامي نبيل عدنان عويدات. ثم جال الجميع والنقيب السابق ملحم خلف في المحكمة وغرفة المحامين حيث ترأس الجلسة الأسبوعية للنقابة.وعقد كسبار لقاء مع المحامين، تحدث في بدايته المحامي عويدات مرحبا، وقال: "ان ينتقل النقيب والاعضاء إلى محكمة شحيم ليروا عن كثب وضع المحامي والمحكمة والتعاطي والاداء".أضاف: "ان النقيب كسبار وبمساعدة أمين السر أوصل لنا الكهرباء التي كنا محرومين منها لفترة طويلة، اضافة إلى بعض الخدمات التي من الممكن أن تساعدنا النقابة فيها، علما انها غير ملزمة بذلك لأنه ليس من صلاحياتها".كسبارمن جهته، شدد نقيب المحامين على "ان يكون العمل المهني والنقابي في كل المناطق اللبنانية وليس محصورا فقط في العاصمة بيروت، كون حصر الإنماء او الحضارة او غيرها في المدينة دون المناطق الاخرى تخلفا بحد ذاته. لذا يجب ان تعزز المناطق وان تتوافر فيها كل فروع المؤسسات، كي يبقى المواطن في أرضه ويعمل ويسهم في ازدهار وتنمية منطقته".اضاف: "انطلاقا من هذا المبدأ نزور المناطق اللبنانية كافة كنقابة محامين، بدأنا من بعلبك وانتقلنا الى صيدا واليوم نحن في شحيم، وبالمناسبة نشكر امين سر النقابة الأستاذ سعد الدين الخطيب الذي نظم لنا هذه الزيارة. واشار الى انه سيستكمل الزيارات لبقية المناطق الأخرى.وتابع: "في ما يتعلق بمحكمة شحيم وغرفة نقابة المحامين فيها، بكل صراحة، كنت أتمنى ألا أرى ما شاهدناه، فالوضع يتطلب العمل والتأهيل". واقترح ان تساهم النقابة في توسيع غرفة النقابة بالتعاون مع وزارة العدل، مشددا على "ضرورة تعزيز وتطوير غرفة المحامين في شحيم والنهوض بها على المستوى المطلوب واللائق بتمويل من النقابة، متمنيا عودة العمل بمشروع بناء سرايا في شحيم.وأكد ان "شحيم نبض الإقليم والشوف، ونريد ان تكون فيها المحكمة والسرايا الحكومية بأفضل ما يكون، لأن شحيم تستحق الكثير".وردا على سؤال عن عقد اول جلسة لنقابة المحامين في مكتب المحامين في شحيم، قال: "نريد ان نساعد ونساهم في تقوية وإزدهار وتنمية المناطق، فالحضارة ليست فقط في المدينة، بل في المناطق أيضا، ولا ينقص مناطقنا أي شيء لتكون مزدهرة. لذلك نزور المناطق ونحاول تعزيز المحاكم وغرف النقابة، وسنعمل كنقابة بالتعاون مع المرجعيات على تأمين كل متطلبات غرف المحامين".وعن دور نقابة المحامين في متابعة قضية تفجير مرفأ بيروت، والودائع في المصارف، قال: "سنتابع قضية تفجير مرفأ بيروت حتى الرمق الأخير، فهي جريمة العصر، وان مكتب الادعاء يجتمع بصورة دائمة، والنقيب ملحم خلف يتابع بشكل كبير هذا الموضوع".وفي موضوع الودائع، اكد "العمل على تذليل جميع العقبات"، مشيرا الى ان "قضية الودائع تهم كل اللبنانيين والمواطنين، ونحن لن نترك تعب وعرق جبين المواطنين يذهب هدرا، او ان يتحكم بها أصحاب الأموال والمصارف، لذا سنكمل هذه القضية حتى النهاية، فهي قضية وطنية بإمتياز".بعدها، عقدت الجلسة الأسبوعية لنقابة المحامين في غرفة المحامين لدى محكمة شحيم.ثم انتقل النقيب كسبار والوفد الى دارة الخطيب في برجا، حيث اقام مأدبة غداء على شرفهم في حضور حشد من المحامين والشخصيات .