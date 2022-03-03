15
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
نقيب المعلمين أعلن الاضراب في 10 و11 اذار
Lebanon 24
03-03-2022
|
10:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد نقيب المعلمين رودولف عبود، مؤتمرا صحافيا عشية عيد المعلم، وقال في بيان:
"رغم الظروف التي أفرغت هذه المناسبة من معانيها، نبدأ المؤتمر بتوجيه تحية صادقة الى المعلمات والمعلمين كافة الذين آمنوا برسالتهم وضحوا في سبيلها بكل ما يملكون واستمروا في خدمة المتعلمين، لذا استحقوا الاحترام والتقدير منهم ومن أولياء أمورهم ومن المسؤولين التربويين الحقيقيين الصادقين، على رغم تعرضهم لشتى أنواع التنكيل من إدارات بعض المدارس وعلى رغم جحود بعض التلاميذ أو بعض أولياء الأمور".
أضاف: "سنتطرق الى 3 مسائل شائكة: الانتخابات النقابية المرتقبة، أوضاع المعلمين في المدارس الخاصة ونتيجة المباحثات مع المسؤولين التربويين".
وأعلن: "لكل ما أسلفنا، ونزولا عند رغبة أكثرية المعلمين، ولأننا لا نرى أي أمل بالخروج من النفق المظلم الذي نحن فيه، نعلن الإضراب التحذيري يومي الخميس والجمعة في 10 آذار و11 منه، على أن نبقي خياراتنا مفتوحة ومتاحة في حال لم يبادر المعنيون الى تصحيح الوضع السيئ للمعلمين بشكل واضح وسريع وفي مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، لتفادي الوصول الى ما لا نبتغيه في الآتي من الأيام."
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
أنجي خوري تتخطى المحظور.. ظهرت عارية والجمهور يهاجمها (صور)
Lebanon 24
أنجي خوري تتخطى المحظور.. ظهرت عارية والجمهور يهاجمها (صور)
03:00 | 2022-03-03
03/03/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة ولـ 24 ساعة.. أمطار غزيرة وثلوج وتحذير من هذا الأمر
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة ولـ 24 ساعة.. أمطار غزيرة وثلوج وتحذير من هذا الأمر
01:33 | 2022-03-03
03/03/2022 01:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه قنبلة نووية.. انفجار هائل ضرب كييف وفيديو يوثق اللحظة
Lebanon 24
يشبه قنبلة نووية.. انفجار هائل ضرب كييف وفيديو يوثق اللحظة
03:22 | 2022-03-03
03/03/2022 03:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون يحملون أعلام داعش في هذه المنطقة... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مسلحون يحملون أعلام داعش في هذه المنطقة... ما القصة؟ (فيديو)
05:59 | 2022-03-03
03/03/2022 05:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور عارض جديد لكوفيد-19 طويل الأمد.. ما هو؟
Lebanon 24
ظهور عارض جديد لكوفيد-19 طويل الأمد.. ما هو؟
04:30 | 2022-03-03
03/03/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:30 | 2022-03-03
ميقاتي في افتتاح معرض الكتاب العربي: بيروت ستنهض من جديد وستستعيد دورها
06:00 | 2022-03-03
"حزب الله" يعلن مرشحيه... تعديلات لا تُذكَر ورهان على التحالفات
08:13 | 2022-03-03
بعد احتكار الطحين... تنبيه من وزارة الاقتصاد للتجار
05:59 | 2022-03-03
مسلحون يحملون أعلام داعش في هذه المنطقة... ما القصة؟ (فيديو)
05:50 | 2022-03-03
المساعدة الاجتماعية للقطاع العام... اليكم هذا التعميم الجديد
12:34 | 2022-03-03
صاعقة رعدية تتسبب بسقوط مئذنة مسجد في عكار
فيديو
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... "Xiaomi" تطرح "Poco X4 Pro 5G" الجديد بسعر منافس جداً (فيديو)
Lebanon 24
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... "Xiaomi" تطرح "Poco X4 Pro 5G" الجديد بسعر منافس جداً (فيديو)
14:00 | 2022-03-02
03/03/2022 19:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تعلن عن مركبة قوية ومتطورة للطرق الوعرة... تعرفوا إلى "Everest" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تعلن عن مركبة قوية ومتطورة للطرق الوعرة... تعرفوا إلى "Everest" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-02
03/03/2022 19:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية تنهار بالبكاء أثناء زيارتها لمستشفى سرطان الثدي (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية تنهار بالبكاء أثناء زيارتها لمستشفى سرطان الثدي (فيديو)
08:00 | 2022-03-02
03/03/2022 19:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact