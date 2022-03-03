اقتراحات القوانين التي تعنى بتمكين المرأة اقتصاديا بين عزالدين وكومار جاه

استقبلت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عزالدين بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي، مدير البنك الدولي في لبنان ساروج كومار جاه، وجرى عرض لاقتراحات القوانين التي تعنى بتمكين المرأة اقتصاديا، وتم الاتفاق على لقاءات دورية لمتابعة التقدم بهذا الموضوع.