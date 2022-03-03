رازي الحاج يترشح عن المقعد الماروني في المتن: وعد بأن نعمل بكل جدية

قدم المرشح عن المقعد الماروني في المتن الشمالي رازي الحاج طلب ترشيحه رسميا اليوم للانتخابات النيابية المقررة في 15 ايار المقبل، مخاطبا اللبنانيين عموما والمتنيين خصوصا قائلا: "لأن الشأن العام عندنا التزام، ولأن السيادة عندنا لها مفهوم واحد، ولأن السياسة عندنا شفافية ومصداقية، والاقتصاد هو تخصصنا، وإحياء الطبقة الوسطى هو مشروعنا ليس منذ الآن، بل منذ زمن، ولأن العمل الاجتماعي كرسنا له كل حياتنا وقدمنا نموذجا للعمل المؤسساتي الناجح والفاعل، ولأن الإنسان بالنسبة إلينا هو قيمة وكرامة، ولأن خبرتنا في الأدارة العامة طويلة ونريد تحويلها إلى خدمة الناس بشكل عصري ومستدام، ولأننا عشنا مراهقتنا وشبابنا نناضل مع المجتمع المدني والأهلي لندافع عن قضايا كثيرة ونخلق مبادرات، ولأن المتن هو النفس الذي نعيش لأجله، ولأننا نريد البقاء في أرضنا ونستمر في العيش على طريقتنا، نعيش حضارتنا وثقافتنا وحريتنا ونمارس معتقداتنا وتقاليدنا ونحترم غيرنا وغيرنا يحترمنا ويجمعنا قانون ونخلق نموذجا مزدهرا للبنان، ولأننا نريد أن يبقى لبنان، ترشحنا اليوم، ووعد بأن نعمل بكل جدية ليبقى لبنان".