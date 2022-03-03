وزير الثقافة: عزف النشيد الوطني والاستماع إليه وقوفا واجب لن نقبل التهاون فيه

صدر عن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى البيان الآتي: "شاركت في بلدية صيدا مع مرجعيات سياسية وبلدية في ذكرى الراحل اللبناني الوحدوي العربي الإنساني الشيخ أحمد الزين، استفزني انه لم يتم عزف النشيد الوطني الا بعد طلبي، والأدهى ان الحضور بقي جالسا الى ان أمرت بإعادة عزفه لكي يسمعوه واقفين، أكتفي بأن الراحل الكبير لم يكن ليرضى بهذا.عزف النشيد الوطني والإستماع إليه وقوفا واجب في كل فعالية عامة وكل من يهمل هذا الأمر عن عمد او عدم انتباه يسهم من حيث يدري او لا يدري، في اهمال واجب وطني وملزم مفروض قانونا على كل لبناني وعلى كل قيم على فعالية ولا سيما اذا كان مكانها ادارة رسمية، وهذا أمر لن نتهاون فيه على الإطلاق".