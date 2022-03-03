وفد نقابة موزعي الغاز بالجملة والمفرق عرض مع وزير الاقتصاد مشكلات القطاع

أعلنت نقابة موزعي الغاز بالجملة والمفرق ومستلزماتها في لبنان في بيان ، ان "وفدا منها ضم: النقييب المختار عبد الهادي كمال العبيدي وأمين السر جان حاتم وعضوي النقابة علي مراد وعلي جابر، زار وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام في حضور المدير العام للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر".وبحث الوفد مع الوزير سلام، بحسب البيان، في "مشاكل القطاع بخاصه بعدما تم تداوله عبر الاعلام عن وصول سعر قارورة الغاز في بعض المناطق الى 600 الف ليرة".ولفت الوفد الى ان "هذا الارتفاع ناتج عن عدم التزام بعض الشركات المعبئة بقرار وزارتي الطاقة والاقتصاد بوزن 10 كلغ في كل مراكز التعبئة".وأكد "وجوب اعتبار ان الاخلال بالقرار يعرض مخالفه للملاحقة القانونيه كونه يضر بالسلامة العامة، اضافة الى المشاكل التي تعيق عمل الموزع او الوكيل النقابي نتيجة سوء عملية التعبئة ودور الوزارة بضرورة التشدد وتفعيل عملية الرقابة للحد من المخالفات والتلاعب بالوزن والاسعار مع الاخذ في اعادة النظر بعمولة الدكان لتكون منطقيه. واكد معالي الوزير حرصه على حماية حقوق المواطن ومتابعة الامر مع الجهات المعنية، على ان يبقى التواصل مستمرا لهذا القطاع الحيوي الذي يدخل في قوت المواطن ولقمة عيشه ولتلافي المشاكل التي قد تحصل في المستقبل القريب".