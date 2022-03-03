لبنان

بيان للمكتب الإعلامي للضاهر عن المرشح الذي سيتحالف معه

Lebanon 24
03-03-2022 | 12:10
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أصدر المكتب الاعلامي للنائب ميشال ضاهر البيان الآتي: "تتكاثر أخيرا، أخبار المفاوضات والترشيحات للانتخابات النيابية المقبلة، خصوصا عن المقعد السني في دائرة زحلة والمرشح الذي سيتحالف معه النائب ميشال ضاهر.
 
يهم المكتب الاعلامي للنائب ضاهر أن يؤكد أنه على تواصل مع أكثر من مرشح محتمل عن المقعد السني ولكنه لم يحسم التحالف مع أي منهم بعد لأن نظرة الضاهر للمقعد السني في دائرة زحلة مختلفة تماما. فهو يتمنى الوصول الى تفاهم حول اسم يلتف حوله أكبر عدد ممكن من المرجعيات والشخصيات السنية الشريكة في البقاع الاوسط، لأن الشرذمة التي نتجت عن قرار الرئيس الحريري لا ترضي الا خصوم هذا المكون الاساسي في النسيج اللبناني.
 
واذا كان البعض ينظر الى اخواننا في الطائفة السنية من خلفية انتخابية، فنحن نقف الى جانب شريكنا في البقاع الاوسط والوطن لقطع الطريق على المتربصين والراغبين باستغلال الوضع الاستثنائي للشارع السني في هذه المرحلة، على أمل أن يتم تجاوزها في أقرب وقت ممكن".
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