عشر حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1835 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1074372.

كما وسجل لبنان عشر حالات وفاة بكورونا ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10125.