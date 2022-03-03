في التبانة... أصابه بطلق ناري في صدره

وقع اشكال بين عائلتين في محلة التبانة شارع حربا في طرابلس ما لبث ان تطور الى اطلاق نار، حيث اقدم المدعو "م.د" على اطلاق النار من مسدس حربي باتجاه "م.ح" واصابه بطلق ناري في صدره، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتم نقل المصاب الى مستشفى المنلا للعلاج ووصفت حالته بالحرجة.وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وتعمل على ملاحقة مطلق النار الذي فر إلى جهة مجهولة.وعرف ان اطلاق النار جاء على خلفية اشكال سابق.