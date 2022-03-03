رابطة موظفي الإدارة العامة ترفض المساعدة الاجتماعية وتعلن استمرار الاضراب

صدر عن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الادارة العامة البيان التالي: "عطفا على التعميم رقم 4/2022 والمرسوم 8838 تاريخ 22/2/2022 المتعلقين بمنح موظفي القطاع العام مساعدة اجتماعية، وعطفا على بياناتنا السابقة ومطالبنا الواضحة التي لم تقاربها الحكومة بحلول لا من حيث بدل النقل ولا تصحيح الراتب، وبما ان المساعدة الاجتماعية التي تكرمت الحكومة بها علينا، والتي لم تكن هي غايتنا ومطلبنا، باتت مشروطة بحضور يومي غير آبهة بارتفاع اسعار المحروقات.وتجاه التعنت واللامبالاة في التعاطي مع الادارة العامة والكيل بمكيالين بين اسلاك ومؤسسات القطاع العام، تعلن الرابطة رفضها المطلق لهذه المساعدة واستمرارها بالاضراب المعلن في البيان السابق وتطلب من الموظفين:1- الحضور يوما واحدا كل اسبوع الى العمل.2- تنفيذ اعتصام مركزي في باحة رياض الصلح يوم الثلاثاء في 8 آذار الساعة 10 صباحا".