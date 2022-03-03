لبنان

صاعقة رعدية تتسبب بسقوط مئذنة مسجد في عكار

Lebanon 24
03-03-2022 | 12:34
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تسببت صاعقة رعدية وقوة سرعة الرياح في سقوط مئذنة مسجد شيخلار في الدريب عكار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
واقتصرت الخسائر على الماديات.
 
 
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