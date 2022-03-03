لبنان

مقتل 3 أشقاء داخل قطعة أرض... هذا ما حصل

Lebanon 24
03-03-2022 | 12:55
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كشفت وزارة الداخلية المصرية، تفاصيل وملابسات مقتل 3 أشقاء في ملوي بالمنيا، بسبب خلافات على أرض زراعية، والتي تعرف إعلاميا بـ"مجزرة ملوي".

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه "بالنسبة لما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بشأن قيام بعض الأشخاص بالتمثيل بجثامين آخرين على خلاف الحقيقة، بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تبلغ لمركز شرطة ملوى من الأهالى بالعثور على جثامين 3 أشخاص مصابين بطلاقات نارية داخل قطعة أرض زراعية مملوكة لهم".

وأضافت: "على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من تحديد وضبط 6 أشخاص، مقيمون بدائرة مركز شرطة ملوى لقيامهم بارتكاب الواقعة داخل قطعة الأرض المشار إليها لسابقة وجود خصومة ثأرية مع عائلة المجنى عليهم، وبحوزتهم 2 بندقية آلية و2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و 3 خزينة آلية وفرد خرطوش وسلاح أبيض سنجة".

وأكدت أن "الموقوفين اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلاف ثأري بين الطرفين، وأنه لم يتم التمثيل بجثمان المجني عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
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