لبنان

تحذير هام من الجيش.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-03-2022 | 13:22
A-
A+
Doc-P-926122-637819360342934122.jpg
Doc-P-926122-637819360342934122.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أقدم مجهولون في الآونة الأخيرة على سرقة الأوتاد المعدنية والسياج الحديدي الشائك العائد لحقول الألغام في المنطقة الحدودية الجنوبية بهدف بيعها، ما أدى إلى اختفاء معالم هذه الحقول وممراتها.
إنَّ قيادة الجيش إذ تحذر من خطورة ارتكاب هذه الأفعال نظراً للخطر المباشر الذي قد تسببه على المواطنين جراء انفجار الألغام والقنابل العنقودية، تؤكد أنها ستلاحق المرتكبين لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:10 | 2022-03-03
17:53 | 2022-03-03
17:41 | 2022-03-03
17:22 | 2022-03-03
17:07 | 2022-03-03
17:05 | 2022-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website