بلدية صيدا اعتذرت من المرتضى عما حصل في حفل تأبين القاضي الشيخ أحمد الزين

أصدر المكتب الإعلامي في بلدية صيدا البيان التالي: " تتوجه بلدية صيدا بالإعتذار للاشكالية التي حصلت حول عزف النشيد الوطني خلال الحفل التأبيني للقاضي الراحل الشيخ أحمد الزين، والذي إستضافته البلدية في قاعة المرحوم الحاج مصباح البزري الكبرى في القصر البلدي، في حضور شخصيات وفاعليات وهيئات دينية وعائلة القاضي الراحل، والتي لبت دعوة الجهة المنظمة لحضور هذا الحفل.إن بلدية صيدا تؤيد كل ما جاء في بيان معالي وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، والذي أكد فيه أن "عزف النشيد الوطني والإستماع إليه وقوفا واجب في كل فعالية عامة، لذلك وجب الإعتذار".