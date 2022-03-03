لبنان

مكتب بيرم: ميقاتي سيطرح غدا استفادة الموظفين من المنحة الاجتماعية مجددا على جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
03-03-2022 | 14:00
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صدر عن مكتب وزير العمل مصطفى بيرم البيان والتوضيح التالي: "تلقى وزير العمل مصطفى بيرم هذا المساء إتصالا من قبل ألامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وبتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وفيه أن دولته وانطلاقا من حرصه على تصويب الأمور في الإدارة العامة لجهة تأمين خدمة الناس وتسيير المرفق العام وتفعيل الإنتاجية، ومراعاة لتكاليف الإنتقال والشعور مع الموظفين، فإنه أي دولته وضمن هذه المعايير، سيعمد الى طرح موضوع استفادة الموظفين من المنحة الاجتماعية مجددا على جلسة مجلس الوزراء غدا، في سبيل السعي لتعديل القرار السابق الصادر في هذا الخصوص،  وأن الاتصال بالوزير بيرم كان ربطا بكونه المكلف من قبل دولته في متابعة الشؤون المتعلقة بالقطاع العام فضلا عن القطاع الخاص، بسبب الخلفية الوظيفية الأساسية السابقة".
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