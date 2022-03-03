شجرة تسقط على منزل في الكويخات... ماذا كانت النتيجة؟

ادت سرعة الرياح الى سقوط شجرة على منزل في بلدة الكويخات، وسارع على الفور عناصر الدفاع المدني الى المكان وعملوا على قطع الشجرة وإجلاء 4 أطفال كانوا بداخل المنزل. واقتصرت الأضرار على الماديات.