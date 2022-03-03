لبنان

شجرة تسقط على منزل في الكويخات... ماذا كانت النتيجة؟

Lebanon 24
03-03-2022 | 14:23
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ادت سرعة الرياح الى سقوط شجرة على منزل في بلدة الكويخات، وسارع على الفور عناصر الدفاع المدني الى المكان وعملوا على قطع الشجرة وإجلاء 4 أطفال كانوا بداخل المنزل. واقتصرت الأضرار على الماديات.
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الكويخات

شجرة

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