لبنان

فرنجية: لن أشحذ الرئاسة من أحد وأستبعد التغييرات الجذرية في الانتخابات النيابية

Lebanon 24
03-03-2022 | 15:13
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أكد رئيس تيار "المردة"، سليمان فرنجية، أنّه لن يشحذ الرئاسة من أحد "وملتزم بما انا مقتنع به"، مشيرًا إلى أ، "المصالحة بيني وبين جعجع وجدانية".
 
وقال: "سيكون هناك مرحلة جديدة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون"، مستبعداً أن "يكون هناك تغييرات جذرية في الانتخابات النيابية".

وقال في حديث لبرنامج "صار لوقت" عبر شاشة الـ"MTV": إنّ "المشكلة مع العهد وفريقه انهم يريدون الحصول على مئة بالمئة او على صفر".

وأشار إلى أنّه "في كل العهود هناك اوادم وهناك فاسدون، ويجب تحويل الازمات الى فرص والتسوية يجب أن تؤدي الى نظام يسمح لنا بالتفاهم مع بعضنا".

وقال: "بإمكان اي كان طرح افكار تعجب الناس ولكن الاهم ان تكون هذه الافكار لمصلحة بلدنا، وضرب النظام المصرفي جريمة".

وتابع: "انا عربي وفاقي ومع العيش المشترك ولا اسير وراء احد، ولا ارى انه سيكون هناك تغييرات جذرية في الانتخابات النيابية".

وفي ما خص انتخابات رئاسة الجمهورية، قال: "انا مع الرئيس الميثاقي والذي لديه حيثية عند المسيحيين ومقبول من الطوائف الاخرى".

ولفت إلى أنّ "مشهد الانتخابات الرئاسية في تشرين الاول سيكون مختلفاً عن اليوم وربما يكون افضل او اسوأ، واذا شكل الرؤساء الثلاثة فريق عمل منسجم بالامكان احداث فرق".
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