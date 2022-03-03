مقدّمات نشرات الأخبار المسائية

في اليوم الثامن للحرب الروسية على أوكرانيا ومع استئناف المفاوضات بين الجانبين مرحلة جديدة عنوانها نقل المعارك الى المدن الرئيسية تمهيدا للسيطرة عليها وصولا الى العاصمة كييف المطوقة من الجهات الأربعحرب المدن الروسية هذه جاءت بعد أسبوع من الخسائر المعنوية وتلك المباشرة التي نجحت اوكرانيا بإنزالها بقوات بوتين وآلته العسكرية المتطورة.حمم الحرب دفعت بالأمم المتحدة للتحذير من أن التهديد النووي المرتبط بالحرب في أوكرانيا يخيم على البشرية جمعاء فيما كان قصر الإيليزيه يعلن عن مشاورات هاتفية بين ماكرون وكل من بوتن وزيلينسكي.وقال ماكرون لبوتن في هذا الاطار "أنت تكذب على نفسك.. وذلك سيكلف بلدك غاليا وسينتهي الأمر ببلادك بعزلة في حين كان الرئيس الأوكراني يعلن أريد السلام لبلادنا ونحن مستعدون لكل الاحتمالاتفي لبنان وغداة تصويته على قرار إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا تتجه الأنظار الى ارتدادات ذلك على الموقف الروسي من لبنان وقضاياه .وعلى خط لبنان الغرب فإن الحكومة اللبنانية تعكف الآن على درس مقترحات آموس هوكشتاين التي سلمتها السفيرة دوروثي شي خطيا للرؤساء الثلاثة أمس لإعطاء الجواب اللبناني الرسمي الذي بناء عليه تحدد الخطوات اللاحقة في مسار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية التي سيكون نجمها (الخط 23).اما على خط الداخل فتوزعت الانشعالات بين جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون الثالثة بعد ظهر غد على جدول اعمالها تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية ودراسة "الميغاسنتر" وكلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في افتتاح معرض الكتاب العربي ان بيروت ستنهض من جديد وستستعيد دورها، وان التحديات لا تخيفنا بل تزيدنا إصرارا على المواجهة والوقوف في وجه الصعوبات لحلها.واليوم كان ارتفاع كبير لاسعار المحروقات مع استمرار الحرب في اوكرانيا كما انشغل اللبنانيون ببطاقات تشريج الهواتف الخلوية ورصيدها فبدءا من الغد سيظهر رصيد الخطوط بالليرة اللبنانية.الحدث الروسي - الأوكراني طوى أسبوعه الأول ولهيبه العسكري يكاد لا يقل خطورة عن لهيبه السياسي والاقتصادي.المعركة الحاصلة بأبعادها هذه تضع العالم كله على فوهة بركان.هذا الأمر وضع سيرغي لافروف اصبعه عليه عندما قال ان الحرب مع الناتو قد تقع في أي وقت متهما الغرب بالتخطيط لحرب نووية وقائلا ان هذه الفكرة في أذهان الغربيين وليست في أذهان الروس.واذا كانت المفاوضات في بيلاروسيا بين الجانبين الروسي والأوكراني تكاد تكون نقطة الضوء الوحيدة في هذا الجو المكفهر فإنها هي الأخرى رهينة لغط كبير أقله بالنسبة للجولة الثانية التي يتأرجح انعقادها اليوم بين التأكيد حينا والنفي حينا آخر.في لبنان ما تزال شظايا الحرب في القرم تصل إلى لبنان سياسيا واقتصاديا.سياسيا، عبر التصويت لصالح ادانة موسكو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد بيان الخميس الشهير.واقتصاديا عبر مخاوف من أزمات قمح ومحروقات وسلع أخرى أساسية يبحث المسؤولون اللبنانيون عن حلول استباقية لها على غرار ما حصل في اجتماعات عقدت اليوم في السراي الحكومي.ومن المعلوم ان المحروقات سجلت أسعارها اليوم في لبنان قفزة كبيرة صعودا بدفع من ارتفاع اسعار النفط عالميا.في السياسة برز خلال الساعات الأخيرة الحضور الأميركي في لبنان على مسارات عدة أبرزها مسار ترسيم الحدود البحرية.وفي هذا الإطار كشف النقاب عن عرض خطي تلقاه رئيس الجمهورية ميشال عون من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين يقارب فيه الخط 23 وحقل قانا.وفي المعلومات المنشورة اليوم أن هوكشتاين ينتظر موقف لبنان الرسمي ليحدد موعد زيارته المقبلة إلى بيروت.في الموضوع الإنتخابي النيابي بدأ العد التنازلي لانتهاء مهلة تقديم الترشيحات الرسمية في الخامس عشر من آذار.هذه الترشيحات كان أبرزها للرئيس نبيه بري وهي خطوة أعقبها إعلان السيد حسن نصرالله عن مرشحي الحزب أمس ثم إطلاق ماكينته الإنتخابية في عدد من الدوائر الإنتخابية اليوم.وفي ذكرى إستشهاد قائدي المقاومة محمد سعد وخليل جرادي وشهداء بلدة معركة توجه الرئيس بري إليهم وهم ابدا ودائما القيمة للحياة وللأرض والتراب والوقت.حال من الهستيريا تصيب العالم الغربي، والتهديدات ترقى الى الزر النووي..اهداف موسكو ستتحقق بمفاوضات او بدونها ، حسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والجيش سيقاتل بلا هوادة، واي تأخير بالتواصل سيضاعف بنود التفاوض كما قال. في آخر تصريحات وزير خارجيته سيرغي لافروف أن لكل دولة الحق بتحالفاتها وبناء قدراتها ولكن دون تهديد الآخرين ، اما الحديث عن حرب عالمية فهي مقولة غربية..وفيما الجيش الروسي يفرض سيطرته على مناطق مهمة كمنطقة خيرسون ويحكم حصاره للعاصمة كييف، خرج الرئيس الاوكراني فلاديمي زالينسكي داعية سلام، ومتهما حلفاءه والمجتمع الدولي بانهم غير جادين بدعم حكومته.اما دعائم الاقتصاد العالمي فقد بدأت تهتز مرة بفعل الحرب ومرات بفعل العقوبات الهستيرية التي تفرضها الدول الغربية على موسكو، والتي طالت نيرانها الاقتصاد الاوروبي والاميركي بل كل الاقتصاد العالمي المأزوم ..ومن ازمته بل مستنقعه اليمني اطل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر مجلة ذا اتلنتك الاميركية بمواقف علنية: لا ننظر لاسرائيل كعدو بل كحليف محتمل قال بن سلمان، وإيران جارة وستبقى وعلينا البحث عن سبل لنتمكن من التعايش ..في لبنان المتعايش مع الازمة، الموضوع بفعل اصرار بعض زعمائه تحت الرحمة الاميركية، ما زال في اطار بيع المواقف دون كسب شيء الى الآن، فيما اطل حزب الله الى جمهوره واللبنانيين وكل العالم بثوابته التي لا تباع ولا تشترى.باقون نحمي ونبني أكد الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، وهو ليس شعارا بل واجب سيؤديه نواب الحزب الثلاثة عشر الذين اعلن عنهم سماحته، مطلقا في اطلالته الحملة الانتخابية وواضعا الجميع على بساط الصراحة، والتحالفات مع الاصدقاء والحلفاء على محمل التشاور.فيما أكد نائبه الشيخ نعيم قاسم خلال اطلاق الماكينة الانتخابية لمنطقتي بيروت وجبل لبنان أن حزب الله يعتمد على صناديق الاقتراع وليس على كثرة الكلام والادعاءات، ويريد لبنان المستقل الذي لا يتبع لاي بلد في العالم.النار مشتعلة في اوكرانيا، والتصعيد الميداني على ارضها، يقابله الغرب بالعقوبات، معتمدا تضييق الخناق حول الاقتصاد الروسي بديلا عن التدخل العسكري المباشر الذي يبدو مستبعدا حتى الآن.وأما لبنانيا، فتفاقم الازمة الاوكرانية ازمة لبنان المستمرة منذ 17 تشرين الاول 2019. فبعد المخاوف في موضوع القمح، ارتفاع مرشح للاستمرار في اسعار المحروقات، يحد من تماديه حتى الآن الاستقرار النسبي المرحلي في سعر صرف الدولار.وفي وقت يترقب اللبنانيون بلورة المشهد على خط المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، على وقع مناقشة الموازنة التي تنطلق في لجنة المال الثلاثاء المقبل، وفيما يرصد المتابعون الحركة الاميركية المرتبطة بملف ترسيم الحدود، تتحول الانتخابات النيابية بشكل متسارع الى العنوان الاول في البلد، متجاوزة بأشواط سائر الملفات.وفي هذا السياق، تحضر الدراسة التي اعدها وزير الداخلية حول امكانية تطبيق الميغاسنتر بناء على طلب رئيس الجمهورية على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا غدا، فيما تشير معلومات ال او.تي.في.لكن، قبل الدخول في العناوين المطروحة، ولأننا على مسافة ثلاثة أشهر تقريبا من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعد الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.تذكروا مثلا وما تنسوا ابدا، ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية".اليوم، بدأت الحرب على اوكرانيا اسبوعها الثاني. المؤشرات تدعو الى القلق. الرئيس الفرنسي يؤكد ان الاسوأ في الحرب لم يأت بعد، فيما اعلن الرئيس الاوكراني ان استمرار تصرفات روسيا بهذا الشكل يعني نهاية العالم. مصدر خوف ماكرون و زيلينسكي مبرر. فهما يعرفان أن روسيا لم تحقق الاهداف التي رسمتها لقواتها في الاسبوع الاول من الحرب. وبالتالي فان بوتين يمكن ان يقدم على خطوات اكثر خطورة، وخصوصا في ظل المراوحة النسبية عسكريا.وفي ظل العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضت على بلاده. ميدانيا، مدينة خيرسون سقطت في يد الجيش الروسي، فيما لا يزال الرتل الروسي الزاحف نحو كييف على بعد اكثر من ثلاثين كيلومترا من وسط العاصمة. سببان اساسيان وراء العرقلة: الاعطال الميكانيكية التي اصابت قسما من الدبابات والمدرعات، والمقاومة الاوكرانية الشرسة في عدد من المواقع. وهذا يعني ان الحرب الروسية لاسقاط العاصمة لن تكون سهلة، وخصوصا ان اوكرانيا نظمت نفسها ان كان على صعيد قواتها العسكرية النظامية او على صعيد المقاومة الشعبية. توازيا بدأت بعد ظهر اليوم الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الاوكرانية في بيلا روسيا. فهل تنجح المساعي الديبلوماسية الهادئة في تجنيب اوكرانيا والعالم نتائج المغامرات العسكرية الهادرة؟محليا، اللبنانيون بدأوا يدفعون من حياتهم اليومية ثمن الحرب على اوكرانيا. البنزين ارتفع سعره 28 الف ليرة، والمازوت 41 الفا، كما ارتفع سعر قاروة الغاز 15 الف ليرة.في المقابل اكد وزير الاقتصاد ان لا داعي للهلع على صعيد توافر الخبز والمواد الغذائية، وان الامور مضبوطة. والسؤال: هل اللبناني المرهق اصلا بأزمته الاقتصادية الخانقة وبتداعيات جائحة كورونا يتحمل بعد النتائج القاسية للازمة الاوكرانية على وضعه الاقتصادي؟على صعيد آخر غدا جلسة لمجلس الوزراء ابرز ما فيها عرض وزير الداخلية لدراسة اعدتها الوزارة عن الية اعتمادة الميغاسنتر. وتخلص الدراسة الى تعذر اعتماد الميغاسنتر ضمن المهل المفروضة في قانون الانتخاب الحالي، وان الوقت المطلوب لانجاز التحضيرات لا يقل عن خمسة اشهر. فهل تكون الميغاسنتر هي الحل للمنظومة السياسية فتتبناها ، لا رغبة في اصلاح انتخابي ، بل تهربا من الاستحقاق الديمقراطي ؟ غدا الجواب، لكن ايها اللبنانيون تذكروا ان اركان هذه المنظومة مستعدون لفعل اي شيء للحافظ على مصالحهم ومكتسباتهم، لذلك عند ساعة الاستحقاق اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتنحرب روسيا على أوكرانيا تزداد شراسة. وزير الخارجية الروسي يقول إن هذه الحرب تريد أن تحقق أهدافها. في المقابل، دعا الرئيس الأوكراني الغربيين إلى زيادة مساعداتهم العسكرية، مؤكدا أنه في حال هزمت روسيا أوكرانيا، ستستهدف موسكو بقية دول أوروبا الشرقية بدءا من دول البلطيق وصولا "إلى جدار برلين".وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي: "إذا لم نعد موجودين، لا قدر الله، سيأتي دور لاتفيا وليتوانيا وإستونيا... وصولا إلى جدار برلين، صدقوني"، داعيا الغربيين إلى "إغلاق الأجواء" أمام الطائرات الروسية أو إعطائه طائرات.وتابع: "يجب أن أتحدث إلى بوتين لأنها الطريقة الوحيدة لوقف هذه الحرب".وفي تطور لافت مرتبط بتداعيات حرب روسيا على أوكرانيا، تقدمت جورجيا رسميا اليوم بترشيحها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، وفق ما اعلن رئيس وزرائها وذلك بعدما طلبت أوكرانيا ضمها الى الاتحاد في غمرة الغزو الروسي لأراضيها.بعيدا من هذه الحرب، وفي ملف عالمي آخر، يبدو أن العلاقة ليست على ما يرام بين السعودية والرئيس بايدن. ولي العهد السعودي، وفي مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك"، ولدى سؤاله خلال المقابلة مع المجلة عما إذا كان بايدن يسيء فهم أمور عن ولي العهد، قال الأمير: "ببساطة لا أهتم". وتابع: "ان الأمر يرجع لبايدن "في التفكير في مصالح أميركا وينبغي للبلدين ألا يتدخلا في الشؤون الداخلية لبعضهما، ليس لنا الحق في أن نعطيكم محاضرات في أميركا... ونفس الشيء بالنسبة لكم".لبنانيا، سمى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مرشحي الحزب الثلاثة عشر، بإبقاء القديم على قدمه في أحد عشر مقعدا واليوم أعلن نائب الأمين العام الماكينات الإنتخابية، وفيما تعلن حركة أمل مرشحيها الأسبوع المقبل، فإن ما بات مؤكدا على مستوى التحالفات "حلف ثلاثي بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر".بالبريد الاميركي السريع وصل الى لبنان عرض الترسيم خطيا مملحا بهزة رأس إسرائيلية .والعرض البحري يقوم طبقا لمعلومات الجديد على اعتماد الخط رقم ثلاثة وعشرين مع تعرجات تحفظ حق لبنان في استثمار حقل قانا. على أن يكون قسم منه موضع تفاوض يجريه الوسيط الاميركي اموس هوكشتين وهي نقطة ظلت غامضة لناحية استثمار هذا الحقل والشركة التي ستشرف عليه.وقد حوّل العرض الى ثلاث رئاسات للدرس والتنقيب ثم إخضاعه للجان وخبراء ومستشارين وطبقا لتجارب سابقة فإن اللجان والخبراء سيشرفون فخريا على العرض الأميركي ولن يؤخذ بآرائهم الفنية والتقنية والسيادية كما حصل مع وفد التفاوض الحالي لأن المكتوب قد كتب ..والصفقة أبرمت سياسيا وانتهى الأمر ..ومضمونها أن الرؤساء عون بري وميقاتي "دافنيين الشيخ هوكشتاين سوا" وعبر " سوبنسر " حزبي أمن غطاءه حزب الله.وكما تهدر السلطة الحق ولو تحت سابع أرض فإن الشعب اللبناني يستمر في تلقي صدمات إهداراتها المالية فوق الأرض وعلى مبنى لشركة تاش استئأجرته ولم تشغله يوما واحدا فخسرت الدولة عشرة ملايين دولار ووجد قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم عناصر جرم هدر المال العام وأصدر قراره الذي يصطدم مرة جديدة بجدار المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب وبذلك يتحصن وزيرا الاتصالات السابقان نقولا صحناوي وبطرس حرب وراء دعائم هذا المجلس وحصانته المنيعة الحاجبة عن الرؤية القضائية والمحاسبة وفق القضاء العادي هو نموذج واحد عن الهدر ومنع المحاكمة.لكن ماذا عن هدر الوقت الانتخابي واللعب على القانون وتسلل الميغاسنتر الملغوم الى استحقاق أيار واليوم ردت وزارة الداخلية على طلب رئاسة الحكومة وخلصت في دراسة لها الى القول: يتعذر علينا الأمر. فهناك عقبات لوجسيتية وإجرائية وحاجات إلى موارد بشرية ومالية " وتنتخبوا بالافراح ".فإذا كان كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد استبعد تعطيل العملية الانتخابية وحسم إجراء الانتخابات في موعدها ما لم يطرأ تطور كبير فإن التطورات من كبيرها الى صغيرها قادرة على نسف هذا الموعد أول الأسباب مطلب الميغاسنتر المدرج في جدول أعمال مجلس الوزراء الذي يتمسك رئيس التيار جبران باسيل بطرحه على مجلس النواب.وفي حال فتح باب تعديل قانون الانتخاب فإن شهية النواب سوف تفتح على بازار التعديلات الأخرى وليس الميغاسنتر أو الاقتراع في مكان الإقامة هو السبب التعطيلي الأوحد إذ إن الذرائع ستكون جاهزة ومعدة للاستخدام ساعة تشاء.السلطة المتحكمة أيضا بالأجهزة الأمنية فهناك قطع الانترنت وغياب الكهرباء وغلاء اسعار المحروقات التي ستعوق وصول رؤساء الاقلام والموظفين .. وإذا تعذر الامر على السلطة فيمكن أن تستقدم جحافل الإضرابات من اصحاب النقابات الممسوكة سياسيا والعاملة بتوجهات الدولة.يلجأ الى الخطة الاخيرة اذا غلب على امره ..حيث تمر خلية ارهابية معدة خصيصا للتفجير الانتخابي. وهذه المرة لا يضبطها اللواء عماد عثمان.