صاعقة تضرب معمل الإنتاج التابع لكهرباء زحلة... بماذا تسببت؟

أشارت كهرباء زحلة إلى أن "صاعقة وقعت على معمل الإنتاج وسببت أضراراً كبيرة في قسم من الوحدات والمحوّلات".

ولفتت إلى أن "عزل الأعطال وإعادة التغذية يتطلب بعض الوقت علماً أن التيار مقطوع كليّا من كهرباء لبنان".